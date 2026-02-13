Arca Çorum FK'nın bugün 20:00'da kendi sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı kadrosu netleşti.
21 kişilik kadroda Çorum FK'nın deneyimli sol beki Erkan Kaş, maç kadrosuna alınmadı.
Vanspor yenilgisi sonrası kadroda revizyona gitmesi beklenen kırmızı siyahlılarda takımın en önemli oyuncularından birinin kadro dışı kalması taraftarları şaşkına çevirdi.
Kırmızı siyahlılar maça kalede Hasan Hüseyin, Arda, Sinan, Burak, Üzeyir, Oğuz, Freddy, Pedrinho, Yusuf, Serdar, Thiam 11 ile başlayacak.
Muhabir: Fatih Battar