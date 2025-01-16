Çorum FK’dan öğretmen ve öğrencilere karne hediyesi. Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçına pasoligi olan tüm öğretmen ve öğrencilere bilet yükleyecek.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile görüşerek bu projeyi anlattı.

Başkan Yalçın da çok güzel olacağını belirterek gereken desteği vereceklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar cumartesi günü Ümraniyespor ile oynayacakları maça pasoligi olan öğretmen ve öğrencilerin kulüple temasa geçmeleri halinde biletlerinin yükleneceğini söyledi.

Çağlar ayrıca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın okullarında en başarılı ilk beş öğrenciye futbolcuların imzalı formalarını vereceklerini belirterek çok anlamdı bir jest daha yaptığını belirterek kendisine bu anlamlı jesti ve destekleri için teşekkür etti.