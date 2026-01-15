Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, yarın saat 20:00'da oynanacak Arca Çorum FK-Adana Demir maçını Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek.

Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura ve Onurcan Dolgun yapacak.

Yorgancılar bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.