Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuğu ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında play-off potasına girmeyi hedefleyen İmaj Altyapı Vanspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi İmaj Altyapı Vanspor, 3-0 galip ayrıldı.

Vanspor'a 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Hasan Bilal, 61. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve 66. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

2 maçlık aradan sonra galip gelen İmaj Altyapı Vanspor puanını 31'e çıkardı.

Alagöz Holding Iğdır FK ise 33 puanda kaldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı