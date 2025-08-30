Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestis Vlachomitros (Bekir Can Kara dk. 46), Aliou Traore (Jefferson dk. 46), Francesc Regis, Ivan Cedric, Ramirez Del Toro (Faruk Can Genç dk. 59), Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Mehmet Maniş dk. 59), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Yusuf Abdioğlu dk. 66)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Mert Çölgeçen, Medeni Bingöl
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Hikmet Çiftçi, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Cem Tuna Türkmen dk. 55), Ndongala (Enes Aydın dk. 66), Atunç Nukan, Bilal Messaoudi, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Tanque (Wilson Samake dk. 78)
Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Jetmir Topalli, Cem Tuna Türkmen, Gani Burgaz, Emirhan Acar, Enes Aydın, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Ivan Cedric (dk. 51) (Vanspor FK), Tanque (dk.11 ve 44) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Erdem Seçkin, Mehmet Maniş, Bekir Can Kara, Yusuf Abdioğlu (Vanspor FK), Atınç Nukan, Bacuna, Rahmetullah Berişbek, Bilal Messaoudi (Bandırmaspor)