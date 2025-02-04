Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası ikinci grup maçında Rams Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.
İlk maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı siyahlılar, ikinci maçta Rams Başakşehir'e konuk oldu.
Altyapı oyuncuları maça çıkan kırmızı siyahlılar, Joao Figueiredo'yu durdurmadı.
Başakşehir'de Joao Figueiredo hat-tircik yaparken, diğer gol Hamza Güreler'den geldi.
Çorum FK'nın tek golü ise 39.dakikada frikikten Mustafa Emre Yalçınkaya attı.
Kırmızı siyahlılar kupanın üçüncü maçında Boluspor ile kendi evinde karşılaşacak.
Editör: Fatih Battar