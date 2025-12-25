Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Hatayspor’da, ekonomik krize bağlı ayrılıklar yaşandığı belirtiliyor.
Yakın zamanda teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Alaş’ın yönetimin verdiği sözlerine yerine getirmemesi nedeniyle görevi bıraktığı kaydedildi. Burak Alaş’ın ayrılığı sonrasında takımın altyapı antrenörlerinden Burak Aydın nezaretinde antrenman yaptığı kaydedildi.
Öte yandan, futbolculardan kaptan Kamil Ahmet Çörekçi, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam ve Abdulkadir Parmak’ın alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek takımdan ayrıldıkları ifade ediliyor.
Muhabir: Çorum Hakimiyet