Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın canlı yayından yaptığı çağrıya destek vererek, “Çorum FK ortak derdimizdir” dedi.

Dere, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:

“Sevgili Çorumlu Hemşehrilerim,

Memleketimizin gururu, göz bebeğimiz, şanlı Çorum FK'mız, üçüncü ligden başlayan ve türlü zorluklar içerisinde geçen bir mücadeleyle önce ikinci lige, ardından kıymetli kardeşim Oğuzhan Yalçın ve ekibinin önderliğinde birinci lige yükseldi.

Kırmızı-siyahlı renklere gönül vermiş, memleketi sevmek önce memleketinin takımını tutup desteklemekle başlar şiârına sahip tüm hemşehrilerimiz, imkanları dahilinde bugüne dek kulübümüze sahip çıkmıştır. Allah tüm hemşehrilerimizden razı olsun.

Bizler de iki sezondur, Oğuzhan kardeşimle omuz omuza verip ÇorumFK'mızın bugünlere gelmesi için elimizden geleni yaptık. Ancak geldiğimiz süreçte bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Alagöz Holding'in kurallar gereği kulübümüze sponsor olamaması, takımımızı maddi anlamda sıkıntıya sokmakta, yaşanan mâli sıkıntılar da ister istemez kulübümüzün atacağı adımları olumsuz anlamda etkilemektedir.

Bu nedenle, Çorum'umuzun siyasetçileri başta olmak üzere, sanayi ve ticaret erbabı tüm ileri gelenlerinin acil destekleri zaruri hale gelmiştir.

Yedisinden yetmişine, siyasetçisinden bürokratına, sanayicisinden tüccarına tüm hemşehrilerimizle ÇorumFK'mız ortak derdimizdir. Ve eğer biz birlikte olur, kulübümüze sahip çıkarsak; Süper Lig bir hayal olmaktan çıkıp mefkure hâline gelecektir.

Çorum FK'ya gönül vermiş bir Çorumlu olarak, tüm hemşehrilerimden ricam; kulübümüze sahip çıkılmasıdır. İnanıyorum ki Çorumlular, ÇorumFK'yı yalnız bırakmayacaktır... “