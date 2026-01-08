Arca Çorum FK'nın yeni transferi Serdar Gürler, Antalya kampında TRT Spor'a konuştu.

Eyüpspor'dan transfer edilen tecrübeli kant oyuncusu; "İyi ki Çorum’a gelmişim" dedi

Çorum FK’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Gürler; "Şuan benim açımdan her şey çok iyi gidiyor. Kampta çok iyi gidiyor. Sahaya dönmek 2 haftanın ardından benim için oldukça güzel oldu. Adaptasyon sorunu hiç çekmedim. Hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun bana hiç yabancılık çektirmediler. Hocamızın felsefesi bildiğimiz bir felsefe. Süper Lig’de çalışmış çok deneyimli bir hocamız var” dedi.

'Çorum FK’ya şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlamak istiyorum' diyen Gürler; "Ama bu tek başına olmaz. İnşallah başkanımızla, yönetimimizle, şehrimizle ve takım arkadaşlarımızla birlikte bu mutlu sona birlikte ulaşırız. Şimdi zor bir deplasmana gidiyoruz. Bu zor deplasmandan alnının akıyla çıkacak iyi bir kadromuz var. Gideceğiz ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu