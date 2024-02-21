Okul sporlarında bu yıl ilk kez düzenlenen Korfbol il birinciliğinde gençlerde Spor Lisesi yıldızlarda ise Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu birinci oldu.

Bu yıl ilk kez okul sporları bünyesine alınan Korfbol’da ilk yılda ilimizden yıldızlar ve gençlerde ikişer okul mücadele etti.

Yeni Spor Salonu’nda yıldızlar ve gençler kategorilerinde birer maçla tamamlanan müsabakalar sonunda Spor Lisesi ve Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Yıldızlar kategorisinde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ile Hacı Bektaş Veli Ortaokulları mücadele etti. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu çekişmeli gecen bir mücadele sonunda maçtan 3-1’lik skorla galip ayrılarak Korbol’da yıldızların ilk birinciliğini kazanarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Hacı Bektaş Veli Ortaokul ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bu maçın ardından ise Gençler kategorisinde Çorum Spor Lisesi ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi okulları gençler birincisini belirlemek için karşılaştı.

Spor Lisesi rakibi önünde baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini 14-1 yenen Spor Liisesi il birincisi olarak ilimizi temsil hakkı kazandı. Güzel Sanatlar Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

İki müsabaka sonunda düzenlenen törenle iki okula kupa sporculara ise madalyaları verildi.