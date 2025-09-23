U 16 liginde gruplarda ikinci maçlar tamamlandı. A grubunda ilk haftanın iki kazanın takımı Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçtan Vefaspor takımı 3-0 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

Grubun diğer maçında ise İskilipspor ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldılar.

Grupta Maviayspor takımı haftayı bay geçti.

B grubunda ise Çorumspor, Çorum Anadolu FK karşısında 3-1 galip gelirken Gençlerbirliği ise Alaca Belediyespor deplasmanında tek golle kazanarak grupta liderliğe yükseldi. Bu grupta Sungurlu Belediyespor takımı haftayı bay geçti.

Ligde üçüncü hafta maçları cumartesi günü oynanacak. 27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla Maviayspor ile Vefa Gençlikspor, Mimar Sinanspor ile İskilipspor karşılaşırken B grubunda ise Çorum Anadolu FK ile Alaca Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile Çorumspor takımları mücadele edecekler.