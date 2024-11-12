Çorum 'un Osmancık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Seyit Ö. (62) idaresindeki 48 BR 462 plakalı otomobil, Çorum -Osmancık kara yolu Evlik köyü yakınlarında Dursun Y'nin (74) kullandığı 19 EU 297 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobil ve traktörde bulunan Serpil Ö. (59), Seyfettin A. (69) ve Meziyet Y. (74) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.