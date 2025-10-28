Kadınlar Voleybol 2. liginde Çorum Voleybol konuk ettiği Rize Fındıklı1974 takımını 3-0 yenerek evindeki ilk galibiyetini aldı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta Çorum Voleybol ilk sette rakibi önünde üstün oynadı ve 25-18 ile kazandı.

İkinci sette çekişmeli geçen sette Çorum Voleybol rakibine 25-22’lik üstünlük kurdu ve 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette üstünlüğünü devam ettiren Çorum Voleybol bu setide 25-19 alarak 3-0’lık skorla maçtan galibiyet ile ayrıldı ve evindeki ilk galibiyet sevincini yaşadı. Bu galibiyet ile Çorum Voleybol beyinci maçında ikinci galibiyetini alarak 6 puanla yedinci sırada haftayı tamamladı.