AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum'a 24 yeni hekim kadrosu atandığını duyurdu.

Alar, AK Parti Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla, şehrimizin sağlık imkanlarını en üst seviyeye çıkarmak için gayretle çalışıyoruz.

Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Sayın Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte Sağlık Bakanlığımız nezdinde yürüttüğümüz sıkı temaslar ve girişimler neticesinde; Çorum merkez ve ilçelerimizdeki eksik kadroları dolduracak 24 yeni hekim atamasının müjdesini paylaşıyoruz. Sağlık ordumuzu güçlendiren bu atamaların Çorum’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Göreve başlayacak olan hekimlerimize şimdiden başarılar temenni ediyorum.

Şehrimize verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memisoglu’na şükranlarımı sunuyorum.

Durmak yok, Çorum için çalışmaya devam."dedi.

Alar'ın aktardığı bilgiye göre yeni atamalar şöyle:

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 2 Uzman Hekim (Endokrinoloji ve Metabolizma, Histoloji ve Embriyoloji)

Osmancık Devlet Hastanesi: 5 Uzman Hekim (Kardiyoloji, Nöroloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, Radyoloji) ve 2 Pratisyen Hekim

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi: 3 Uzman Hekim (Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı, Ruh Sağlığı)

Sungurlu Devlet Hastanesi: 6 Pratisyen Hekim

Bayat Devlet Hastanesi: 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Hitit Üniversitesi: 1 Anatomi Uzmanı

Ortaköy Devlet Hastanesi ve TSM: 2 Pratisyen Hekim

Uğurludağ TSM: 1 Aile Hekimi

Boğazkale Devlet Hastanesi: 1 Pratisyen Hekim