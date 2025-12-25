Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Goldforce, tam kapasite çalışmaya başladığında TSK’nın eksiklerini gidermenin yanında önemli bir ihracat başarısına da ulaşacak” dedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve ilçe yönetimiyle birlikte, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) büyük bir yatırımla faaliyete geçen GoldForce Küresel Fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, GoldForce Genel Müdürü Mehmet Tök ve iş insanı Ahmet Emin Ahlatcı ile birlikte savunma sanayii açısından gurur verici kapasite ve büyüklüğe sahip modern tesis gezildi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı değerlendirme de, “2022 yılı Ağustos ayında temeli atılan Goldforce öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veriyor ve yıllık 2400 ton üretim kapasitesine sahip. İlk deneme üretimini 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştiren Goldforce’un toplam fabrika alanı 1.652.864.319 metrekare, kapalı alanı 79.786 metrekare ve 105 adet binadan oluşuyor. Savunma sanayiine yönelik önemli ve stratejik ürünler üreten Goldforce’da; Nitrogliserin Üretim Tesisi, Kapasite: 300 Kg/Saat) Nitroselüloz Üretim Tesisi ve Ürünleri: -Kapasite 3000 Ton/Yıl, - Barut Nitroselülozu, -Roket, Nitroselülozu, Küresel Barut Üretim Tesisi ve Ürünleri: -Kapasite:2400 Ton/Yıl, -7.62 mm Tüfek Barutu, -5,56 mm Tüfek Barutu, -9 mm Tabanca Barutu, -12,7 mm Tüfek Barutu, -20 mm Tüfek Barutu üretilecek. Goldforce, tam kapasite çalışmaya başladığında TSK’nın eksiklerini gidermenin yanında önemli bir ihracat başarısına da ulaşacak. Savunma sanayimize bu fabrikayı kazandıranlara teşekkür ediyor, barışın hakim olduğu güzel günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.