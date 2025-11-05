2026 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a Çorum’a planlanan demiryolu hattında Organize Sanayi Bölgesi ve yük merkezlerine iltisak hattı yer alıp almayacağını sordu.

Çorum’a planlanan demir yolunda iltisak hakkı yer alması gerektiğine dikkat çeken Tahtasız; “Bu sanayicimizin ihracatını artıracak, 10 bin dolara ürettiği mala yıllardır 10 bin dolar da nakliye ödemek zorunda kalan sanayicimize ve ülkemize katma değer yaratacaktır.” dedi

Organize Sanayi’deki arıtma tesisi sorununa da dile getiren Tahtasız, Organize Sanayi’de arıtma tesisi olmamasından dolayı Derinçay’daki kirliliğe dikkat çekti.