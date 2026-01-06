Çorum Belediyesi, şehir genelinde halk sağlığını korumak, kamu düzenini sağlamak ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla 2025 yılı boyunca yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri tarafından yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce denetim yapıldı.

Zabıta ekiplerince 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin 880 denetim yapılırken, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 1.519 işyeri ve şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

Kayıt dışı faaliyetlerle mücadele çalışmaları kapsamında ise 962 işyeri ruhsatlandırılarak yasal çerçeveye alındı.

Halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı taviz vermeyen Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 6 işyerini faaliyetten men etti.

Tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerde ise tüketiciye kötü muamelede bulunduğu tespit edilen 4 pazar tezgâhı kapatıldı.

Daha temiz ve sağlıklı bir Çorum hedefiyle sürdürülen çevre denetimlerinde çevreyi kirlettiği belirlenen 15 kişiye idari para cezası uygulanırken, vatandaşlardan gelen 3 bin 448 ihbar ve şikâyet değerlendirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Çorum Belediyesi, 2026 yılında da halk odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda şehirde huzur ve güvenliğin sağlanması için zabıta hizmetlerini aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Daha düzenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir Çorum hedefiyle ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olmaya devam edeceği belirtildi.