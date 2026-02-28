Çorum ve 21 ilde belirlenen bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Karar kapsamında, orman vasfı kaldırılan bölgelerin en az iki katı büyüklüğünde taşınmazın yeniden orman olarak tahsis edilmesi öngörüldü.

Hazine veya devlet hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis edilmek üzere devredilecek.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova'da belirlenen bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, söz konusu 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen bölgeler orman vasfı dışına alınacak.

Öte yandan, orman sınırları dışına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde taşınmazın orman olarak değerlendirilmesi öngörüldü.

Bu kapsamda devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ya da Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar arasından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis edilmek üzere tahsis yapılacak. (A.A)