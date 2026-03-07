Çorum Defterdarlığı ile İŞKUR iş birliği içinde yürütülecek İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Çorum’da işsizlerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Program kapsamında 5 kişi yaklaşık 10 ay süreyle görev yapacak.

Programa katılacak kişiler, kamu kurumlarında temizlik, bakım ve onarım işleri gibi alanlarda görev alacak. Bu sayede hem iş deneyimi kazanacak hem de gelir elde edecekler.

Program Tarihleri

Programın 23 Mart 2026 tarihinde başlayacağı ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği açıklandı.

Programın uygulama sürecinde çalışma düzeni şu şekilde olacak:

İlk 4 hafta: Haftada 5 gün çalışma

Sonraki haftalar: Haftada en fazla 3 gün çalışma

Günlük 1375 TL Cep Harçlığı

Katılımcılara program kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından çalıştıkları her gün için 1375 TL cep harçlığı ödenecek.

Başvurular 9-13 Mart Tarihleri Arasında

Programa başvurular 9 Mart – 13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Katılımcılar liste yöntemiyle belirlenecek.

Başvuru yapmak isteyenler şu kanalları kullanabilecek:

İŞKUR e-şube

İŞKUR mobil uygulaması

ALO 170 hattı

Başvuruların 13 Mart saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor.