Çorum 'un Osmancık ilçesinde "Geleneksel Birlik ve Beraberlik İftar Programı" düzenlendi.

Osmancık Belediyesince kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Gelgör, "Bugün burada kurduğumuz bu sofralar yalnızca bir iftar sofrası değil, aynı zamanda gönüllerimizin birleştiği, kardeşliğimizin güçlendiği bir buluşmadır. Osmancık'ımız tarih boyunca birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin şehri olmuştur. Bizler de bu güzel ilçede, bu güçlü birlik ruhunu yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz." dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da konuşmalarında, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Programa Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.