Okullu Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Finallerinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, yarı finalde bugün karşılaştığı Hatay ekibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Okullarda Yıldız Erkekler Voleybol kategorisinde Çorum'da bir ilki başararak finale yükselen Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, yarın saat 13.00'da Türkiye şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'nun rakibi ise Ankara Özel Batıkent Birikim Ortaokulu ya da Tekirdağ Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu olacak.