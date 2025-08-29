Çorum’da işe gitmek üzere evinden çıkan Muhammet Yalman yolda bulduğu altınları zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Çorum’da örnek bir olay yaşandı. Evinden çıkan Muhammet Yalman yol kenarında bir çanta gördü. Çantayı alan ve içerisini kontrol eden Yalman, çantanın içerisinde 10 çeyrek altın, 2 Ata Lira ve 1 tam altın olduğunu gördü.

Zabıta Müdürlüğü’nü arayan emekli öğretmen Burhan Aykaç içerisinde altınların olduğu çanta kaybettiği bilgisini Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Bir süre sonra ise Muhammet Yalman Zabıta Müdürlüğü’nü arayarak altın bulduğunu ve sahibine ulaşamadığını belirtti.

ALTINLAR SAHİBİNE ULAŞILDI

Gelen telefon aramalarının ardından harekete geçen ekipler altınlarını yolda düşüren Emekli Öğretmen Burhan Aykaç ile altınları bulan Muhammet Yalçın’ı Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde bir araya getirdi. Altınlar tutanak karşılığında teslim edildi.

HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM

10 çeyrek, 2 ata lira ve 1 tam altını bularak sahibine teslim eden Muhammet Yalman “dün sabah işe gitmek için çıktığımda kaldırımın kenarında küçük bir çanta buldum. İçerisinde altın olduğunun farkına varınca zabıta ekiplerine bildirdim. Zabıta ekipleri altınları kaybeden Burhan Aykaç öğretmenimize ulaştı. Altınları teslim ettik. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

BÖYLE İNSANLARI ALLAH TOPLUMDAN EKSİK ETMESİN

Kaybettiği altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan emekli öğretmen Burhan Aykaç “Muhammet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çevremizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insanın eline denk geldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.