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Çorum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Filistin Platformu tarafından İsrail bayrağı yakıldı.

Sabah namazında Akşemseddin Camii'nde buluşan platform üyeleri namaz öncesi İsrail bayraklarını yere sererek üstünden geçti ardından namaz sonrası İsrail bayrağını yaktı.

Çorum Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kır bir basın açıklaması yaparak İsrail'i lanetledi.

Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in katliam yaptığını belirten Kır, birilerinin bu soykırıma dur demesi gerektiğini ifade etti.

Grup tekbir ve sloganlarla eylemini sonlandırdı.