Çorum'da kıraathane ve restoran işletmecileri, Digitürk'ün maç yayınları için uyguladığı yeni fiyat politikasına tepki göstererek toplu protestoya başladı.

Üyelik ücretlerine yapılan fahiş zammı kabul etmeyen işletmeciler, işyerlerinin camlarına “Digitürk’ün fahiş fiyat politikasından dolayı maç yayını verilmemektedir” yazılı pankartlar astı.

Protestonun öncülüğünü Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen yaptı. Başkan Şen, oda üyesi esnaflarla yaptığı görüşmeler sonucunda bu ortak kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yıllardır kıraathanelerimizde ve bazı restoranlarda müşterilerimize futbol keyfi yaşatıyoruz. Ancak Digitürk’ün bu sezon için belirlediği yayın ücretleri esnafımız için artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Üyelerimizin büyük çoğunluğu bu artışa tepki gösteriyor. Biz de esnafımızın yanında durarak bu protestoyu başlattık. Yayıncı kuruluşun bu fahiş fiyat politikasından acilen vazgeçmesini bekliyoruz.”

Ahmet Şen, sadece Çorum’da değil, Türkiye genelinde benzer tepkilerin yükseldiğine dikkat çekerek, Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi birçok şehirde de kıraathane ve restoran işletmecilerinin Digitürk yayınlarını durdurduğunu hatırlattı.

Futbolsever vatandaşlar ise yaşanan gelişmeler sonrası tepkilerini dile getirerek, Digitürk’ün sorunu bir an önce çözmesini istedi.