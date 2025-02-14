Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ocak ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Çorum’da konut satışları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 49.53 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,31 arttı.

Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Çorum'da geçen yıl aralık ayında 1177 konut satılırken bu rakam ocakta yüzde 49.53 azalarak 594’e düştü.

Bu 594 konutun 177’si ilk el, 417’si ise ikinci el satış şeklinde gerçekleşti.

Ancak bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yaşandı.

2024 yılı Ocak ayında 439 konut satılırken bu yıl ocakta konut satışı yüzde 35,31 artarak 594’e yükseldi.

2025 Ocak ayında Samsun’da 2 bin 449, Tokat’ta 600, Amasya’da 513 konut satıldı.