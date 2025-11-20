Çorum 'un Bayat ilçesinde öğrencilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan Gazze'deki çocuklara umut aşılamak amacıyla yazdığı mektuplar kitap haline getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayat Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünce hayata geçirilen "Bayat'tan Gazze'ye Umut Mektupları Projesi" kapsamında öğrencilerin yazdığı mektuplar bir kitapta toplandı.

Öğrenciler, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek, kitabı hediye etti.

Vali Çalgan, projeye katkı sağlayan öğrencilerin "insanlığın sesi" olduğunu, bazı değerlerin ölmediğini, öğrencilerin vicdanın ve ahlakın hala dimdik ayakta olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Filistinli çocuklara verilen mesajın çok kıymetli olduğunu belirten Çalgan, "Biz kardeşiz. Coğrafi olarak uzak olsak da yüreğimiz onlarla atıyor. Yazdığınız her mektup bu dayanışmanın ifadesi. Bu çalışma, bir araya geldiğinde çok güçlü bir mesaj taşıyor. İnşallah gün geldiğinde Gazze'deki kardeşlerimiz bu mektupları okuduklarında büyük bir duyguyla Türkiye'yi yeniden hatırlayacak. Zaten içlerinde olan Türkiye sevgisi daha da pekişecek." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yazdığı mektuplarla gelecek kuşaklara kalıcı bir miras bıraktığını aktaran Çalgan, şunları kaydetti:

"Atalarımızın dediği gibi 'Söz uçar, yazı kalır.' Bu mektuplar kaybolmayacak. Yıllar sonra Bayat'taki bir kütüphaneyi gezen insanlar bu satırları görecek. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bize umut bağlayanlara yardım edebilmek için çok çalışmalı, hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmalıyız. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa dostlarımıza ve kardeşlerimize o kadar destek olabiliriz."

Ziyarete, Kaymakam Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Bayat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu, İlçe Müftüsü Türker Doğan da katıldı.