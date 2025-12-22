Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’ne ileri teknolojiye sahip HoLEP (Holmium Lazer Prostatektomi) cihazı tahsis edildi.

Bu önemli sağlık yatırımıyla birlikte, prostat hastalıklarının cerrahi tedavisinde il genelinde ileri düzey, güvenli ve etkin bir tedavi altyapısı güçlendirilmiş oldu.

HoLEP cihazı; iyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi – BPH) başta olmak üzere, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma ve idrar retansiyonu gibi şikâyetlere yol açan prostat hastalıklarının cerrahi tedavisinde kullanılan, lazer teknolojisine dayalı modern bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Holmium lazer teknolojisi, uygun hastalarda prostat kanseri şüphesi bulunan olgularda da tanı ve palyatif amaçlı cerrahi girişimlerde güvenle kullanılabiliyor.

Bu yöntem sayesinde hastalar için daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi, daha hızlı iyileşme ve günlük yaşama erken dönüş sağlanırken; büyük prostat hacimlerinde dahi etkin ve güvenli cerrahi müdahale mümkün hale geliyor. Cerrahlar açısından ise HoLEP; yüksek hassasiyet, geniş görüş alanı ve farklı prostat boyutlarında standart, güvenli ve başarılı cerrahi uygulanmasına olanak tanıyor.

Cihazın hizmete alınmasıyla birlikte yalnızca ildeki hastalara değil, il dışından sevk edilecek hastalara da ileri düzey prostat cerrahisi hizmeti sunulabilecek.

Bu gelişmeyle Çorum’un, üroloji alanında bölgesel bir referans merkezi olma yolunda önemli bir kazanım elde ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, bu önemli sağlık yatırımının ilimize kazandırılmasında verdikleri desteklerden dolayı başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, bakan yardımcılarına, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne ve sürece katkı sunan tüm yetkililere teşekkür edilerek, HoLEP cihazının sağlık çalışanlarına ve hastalara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.