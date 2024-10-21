CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, soğan üreticilerini ziyaret etti, üreticinin sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çorum merkeze bağlı Kayı Köyü’nde soğan eken çiftçi Yasin Yıldız, “9 dönüm soğan ektim. 250 bin lira masraf ettim. Ama satamıyorum. Elimde kaldı. Soğanı koyduğumuz fileli çuvalın tanesi ipi hariç 5.5 lira. Ben soğanımı 5 liraya satamıyorum” dedi.

Bölgede soğan ekenlerin çoğunun ürünü satamadığı için tarlada bıraktığını hatırlatan Yasin Yıldız, soğan fiyatının şu an 4 ila 5 lira arasında olduğunu, 5 lira verenlerin de veresiye almak istediğini söyledi. Çiftçi Yıldız, “70 ton ürün var. Alan varsa buyursun gelsin. Soğanların yanında 6 ton da sıska soğanı hediye edeceğim. Soğanları satamadığım için kendi ekipmanlarımı koyduğum garaja koydum. Traktörüm dahil tüm ekipmanlar dışarda kaldı. Kış gelmeden satmak istiyorum ancak satamıyorum” diye konuştu.

TARLADA KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Kayı Köyü’ndeki soğan üreticisi Yasin Yıldız’ı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Bu yıl kim ne ekerse eksin zarar ettiğini vurgulayan Tahtasız, “Çorum’da ciddi miktarda soğan eken çiftçilerimiz alıcı olmadığı için soğanlarını ya tarlada bıraktı ya da varsa deposuna çekmek zorunda kaldı. İhracat da kapalı olduğundan dolayı soğan Türkiye’nin her yerinde çiftçimizin elinde kaldı. Deposu olmayanların da maalesef ürünlerini tarlada bekletiyor. Patates üreticisi de soğan üreticisi de buğday üreticisi de zarar etti. Hükümet çiftçi ekmesin mi istiyor, tarım bitsin mi istiyor? Çiftçi ekmezse bu ülke ne yiyecek ne içecek” diye konuştu.