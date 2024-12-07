Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çorum'a bağlı Boğacı köyündeki bir yatırımcıya 4 milyon 653 bin TL hibe desteği sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 15. etapta ekonomik yatırımlarından Boğacık köyünde faaliyet gösteren Sofuoğlu İmalat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. isimli yatırımcının, 'Süt Ürünleri Üretimi Modernizasyon' projesi teknik personellerinin yerinde kontrolleri ile başarı ile tamamlandı.

Yatırımcının 9 milyon 306 bin TL bütçeli projesine, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 4 milyon 653 bin lira hibe desteği sağlandı.