Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çorum'dan 23 bin 143 kişi göç etti.

Göç veren iller arasında yer alan Çorum, geçtiğimiz yıl 16 bin 415 kişi göç aldı.

Uzmanlar tarafından 2030 yılına kadar Çorum nüfusunun 500 binin altına düşmesi öngörülüyor.

Çorum'dan göç etme nedenleri şu şekilde sıralandı;

Daha iyi konut ve yaşam şartları 5 bin 079 kişi. Hane/aile fertlerine bağlı göç 4 bin 882 kişi. Eğitim 4 bin 6 kişi. Tayin/iş değişikliği 2 bin 081 kişi. İşe başlamak/iş bulmak 2 bin 065 kişi. Ev alınması 1430 kişi. Aile yanına/memlekete dönüş 1106 kişi. Medeni durum değişikliği 1119 kişi. Aile yanına memlekete geri dönme 553 kişi. Sağlık 215 kişi. Emeklilik 134 kişi.

Çorum'un göç alma nedenlerinden ön önemlisi eğitim olarak gösterildi.

3 bin 520 kişi eğitim nedeniyle Çorum'a göç ederken, eğitimi 3 bin 141 kişiyle Hane/aile fertlerine bağlı göç, 3 bin 60 kişiyle daha iyi konut ve yaşam şartları ve 1651 kişiyle tayin iş değişikliği izledi.