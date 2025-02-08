Futbolculuk kariyerine Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımında devam eden Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan, Vissel Kobe'ye attığı golle takımının Japonya Süper Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Japonya'da 2 maçta 1 gol ortalamasıyla oynuyor.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, futbolculuk hayatına Japonya'da devam ediyor.

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen yaz imza attığı Sanfrecce Hiroshima'da sergilediği futbolun yanı sıra attığı gollerle de kısa süre içinde takımının önemli bir parçası haline geldi.

Tolgay Arslan, Sanfrecce Hiroshima formasıyla bugüne dek çıktığı 22 maçta 11 gol - 2 asistlik performans sergiledi.