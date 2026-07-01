Çorumlu genç davulcu Kastamonu'daki feci kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Çorumlu davulcu Cihan Taş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde katıldığı düğün dönüşü trafik kazası geçirdi.

Cihan Taş'ın kullandığı araç uçuruma yuvarlanırken, kazanın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine olay yerine, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrası uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un cansız bedenleri çıkarıldı.

TEPEARKASI KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLIYDI

Çorum'un Kargı ilçesi Tepearkası köyü nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ikamet eden, Çorumlu genç davulcunun vefatı hem ailesini hem de köy halkını yasa boğdu.