Çorumlu Hentbol Klasman Hakem ve Gözlemcisine Kadınlar 1. lig maçında görev.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Kastamonu Dinamikspor ile Sinopspor takımları arasındaki maçı ilimiz Klasman Hakemleri Yasin Tabak ve Taner Adıktı yönetecek maçın gözlemcisi ise ilimiz klasmanı Sami Öncel görev yapacak.

Yarın saat 14’de Merkez Spor Salonunda oynanacak maç öncesi Sinopspor takımı 11 maçta 7 galibiyet ve dört mağlubiyet 14 puanla dördüncü sırada bulunurken Kastamonu Dinamikspor takımı ise 11 maçta 4 galibiyet 7 mağlubiyet ve 8 puanla altıncı sırada yer alıyor.