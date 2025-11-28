AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, dedesi bir dönem Çorum'da görev yaptığı için Çorum nüfusuna kayıtlı olan Yazar Eren Dinler'in “Biz bu nüfusa kayıtlı olduğumuz ili neden değiştiremiyoruz? Diyerek isyan ettiği videoya tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, Yazar Eren Dinler'in Çorumlulardan özür dilemesi gerektiğini ifade ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum; köklü tarihiyle, kadim kültürüyle, ülkemizin her bir köşesinde saygınlığı bulunan bir şehirdir. Bu şehirde doğmuş olmak ya da Çorumlu olmak; bir kimlik meselesi değil, bir onur meselesidir. Birkaç kişiye komiklik yapma uğruna kadim bir şehri ve Çorumlu hemşehrilerimizi alaya almak hiç kimsenin haddine değildir.

Hiçbir vatandaşımızın doğduğu yer üzerinden küçük görülmesini doğru bulmadığımız gibi, şehirlerimizin sosyal medya söylemlerine malzeme edilmesini de tasvip etmiyoruz. Türkiye’nin her şehri gibi Çorum da güzeldir; insanıyla, kültürüyle ve çalışkanlığıyla bu ülkeye değer katmaktadır.

Bir sanatçının mizah ya da kişisel rahatsızlık adı altında bir şehri hedef alması, toplumda haklı bir rahatsızlık oluşturmuştur. Yaklaşımımız nettir: Vatandaşlarımızın nüfus kaydıyla ilgili yasal süreçler bellidir; ancak hiçbir gerekçe, bir şehrin onurunu incitecek söylemleri haklı gösteremez.

Bu sebeple, yapılan saygısız ifadeleri reddediyor ve Çorumlulardan özür dilenmesini bekliyoruz. Çorum’un vakarına yakışan duruş; nezaket, olgunluk ve saygıdır. Şehrimizin büyüklüğü tartışmalardan değil; birlik, kardeşlik ve köklü tarihinden gelir. Anadolu Kaplanı Çorumumuzla ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Çorumlu hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz.” (Haber Merkezi)