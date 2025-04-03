Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Yeni Danişment köyünde yüzlerce vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

Osmancık ilçe merkezi ve çevresindeki birçok köyden gelen vatandaşlar, bereket ve yağmur duası için Yeni Danişment köyünde bir araya geldi. Köy camiinde başlayan etkinlik, manevi atmosferiyle dikkat çekti.

Programa, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli, AK Parti Osmancık Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Eren Çakallı ve beraberindeki bazı parti yöneticileri de katılarak vatandaşlarla birlikte dua etti.

Mevlid-i Şerif okundu, cemaat birlikte namaz kıldı

Köy camiinde toplanan kalabalık, Mevlid-i Şerif’i dinleyerek manevi bir ortamda buluştu. Ardından cemaatle birlikte öğle namazı kılındı. Öğle namazının ardından ise şükür namazı eda edildi ve yağmur duası yapıldı.