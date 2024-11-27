Atakan Akman Çorum’un ilk profesyonel lig temsilcisi olmayı başardı. Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay açılan sınavında başarılı olan Atakan Akman eğitim seminerini tamamlayarak Profesyonel Liglerde temsilci olarak görev almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz ay açılan sınavda, yazılı, sözlü ve uygulamada başarılı olarak Futbol Federaasyonu Temsilcisi olmaya hak kazanan Atakan Akman 23 Kasım’da İstanbul’da yapılan Yeni Klasman Temsilcileri seminerinin ardından göreve başlamaya hak kazandı.

Atakan Akman Kimdir: 1980 Çorum doğumlu Akman ilk orta ve lise tahsilini Çorum’da tamamladıktan sonra Kocatepe Üniversitesi İşletle Fakültesini bitirdi. Daha sonra Hitit Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Atakan Akman 2007 yılından buyana kurucusu olduğu bir medya reklam ajansında çalışıyor. Orta derecede İngilizce bilen Akman evli ve iki çocuk babası.