Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol’da şampiyon Abdulhamid Han Ortaokulu oldu.

Üç okulun mücadele ettiği yıldız kızlar basketbol il birinciliğinde iki maçınıda kazanan Abdulhamid Han Ortaokulu şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Mustafa Kemal Ortaokulu takımı bir galibiyet bir mağlubiyet alarak ikincilik kupasının sahibi olurken 23 Nisan Ortaokulu kız basketbol takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle derecele giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.