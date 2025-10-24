Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Koşusu yarın yapılacak.

İl Temsilcisi Kemal Topgül yarın saat 10’da başlayacak Cumhuriyet Koşusu’nda minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler, veteranlar ve özel sporcular kadın erkek kategorilerinde yarışların yapılacağını açıkladı.

İtfaiye Parkı koşu pistinde saat 10’da ilk olarak Özel Sporcular 300 metre kategorisinde yarışacaklar. 10.10’da ise 2016-18 doğumlu minik kadınlar hemen ardından ise minik erkekler 300 metre koşusuna çıkacaklar.

2014-15 doğumlu küçük kadınlar ve küçük erkekler 1000 metre mesafeli koşuda ter dökecekler. 2012-13 doğumlu yıldız kadınlar ve erkekler 1500 metre ise saat 10.50 ve 11’de start alacaklar.

2008-2011 arası doğumlu kadın ve erkek sporcular gençler kategorisinde 2000 metrede yarışırken büyü erkeklerde ise 2005 ve 1994 arası doğumlu sporcular aynı mesafede yarışacaklar.

Veteran Kadınlar ve erkeklerde ise 1993 ve üzeri doğumlu sporcular aynı mesafede yarışacaklar.

Yarışmalara vizeli okul veya ferdi kulüp lisansı ile olmayanlar ise sporcu kartı formu doldurarak katılabilecekler. Yarışmalara katılacakların bugün saat 16’ya kadar göğüs numaralarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri servisinden almaları gerekiyor. Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verilecek.