Eğitim İş tarafından Amasya’da düzenlenen Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşüne Çorum’dan kitlesel katılımla destek verildi.

Hafta sonu Amasya Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilen yürüyüş Eğitim-İş tarafından organize edilirken Atatürkçü Düşünce Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklendi.

Yürüyüşe; Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Atatürkçü Düşünce Derneği Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Amasya Şube Başkanı Cihan Sancak’ın yanı sıra Amasya, Çorum, Samsun, Kırıkkale, Sinop ve diğer bölge il ve ilçelerden geniş katılım sağlandı.

Çorum’dan, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ile birlikte adı geçen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve bazı vatandaşlar yürüyüşe destek verdi.

Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü çerçevesinde Amasya'da konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Cumhuriyeti zayıflatmaya çalışanlara karşı, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Özbay, "AKP iktidarı ülkemizi felakete sürüklemektedir. Halk iradesi yok sayılmış, muhalefeti sindirmek için keyfi gözaltılar uygulanmıştır. O gün olduğu gibi bugün de geleceğimizi şekillendirecek olan halkın iradesi, emeği ve mücadelesidir" şeklinde konuştu.

