Okul Sporları Yıldız Kızlar Dart’ta İskilip üstünlüğü devam etti.

Gençler ve Yıldızlar Dart’ta İskilip okulları birinciliği kimseye kaptırmadı. Yıldız Kızlarda da şampiyonluk kupasını İskilip Ebussud Efendi Ortaokulu kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzu Bocce Salonunda yapılan il birinciliğinde İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu Saffer Kart idareciliğinde Utku Ulaş Gülbaş antrenörlüğünde Esma Köse, Doğa Hanife Kaşak, Yağmur Yokoğlu ve Özlem Ölmez’den oluşan kadrolu ise tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Uğurludağ Ortaokulu Öğretmen Ceyhun Der yönetiminde Nisanur İpek, Sıla Fikriye İpek, Rabia Enise Güler ve Zeynep Büşra İpek’den oluşan takımı ile ikincilik kupasını alırken Çorum Yavruturna Ortaokulu Öykü Dalar, Nehir Su Kaplan, Helin Nacak ve Ezgi Kütükcü’den oluşan kadrosu ile üçüncü oldu.

İskilip Azmi Milli Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elifsu Hatipoğlu, Ecrin Balcı, Ela Deniz Duman ve Zeynep Buse Çakmak’dan oluşan kadrosu ile dördüncülük ödülünü aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.