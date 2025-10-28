Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı NOW TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM resepsiyonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, " Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine yanıtınız ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Davutoğlu, "Devleti tanıyorum, biliyorum. Bırakmış olduğum 2016 ile herkes şu zamanı kıyaslasın. Görev tanımına bakarım. Hukuk, ekonomi, siyaset bütün bunları reform etmek lazım. Bana denirse ki, 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem" dedi.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama gel devlette şurada otur, bizim yaptıklarımızı meşrulaştır ve bir makam sahibi ol denirse ben sembolik görevler istemem ama bu yetkilerle görev talep edilirse prensipleri doğru konmuş olmak üzere devlete sahip çıkmayı devlet adamlığının gereği olarak sayarım.

Davutoğlu, "Bu devleti de benim kadar kılcal damarlarına kadar tanıyan belki bir Cumhurbaşkanı vardır, ikincisi de benimdir. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla göreve böyle bakarım, bir vatan görevi gibi yaparım" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe