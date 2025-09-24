Çorum’u yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacak Delice–Sungurlu–Çorum hızlı tren projesi adım adım ilerliyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı tren hattının 2029'a kadar bitilmesi hedefleniyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit ve 84 alt geçidin yer alacak ve ayrıca Alacahöyük'te bir sayding (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) inşa edilecek.

Hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük, Sungurlu OSB-Yük, Sungurlu Yolcu, Çorum Yük ve Çorum Yolcu olmak üzere 5 istasyon inşa edilecek.

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşecek.

Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapılması hedefleniyor.