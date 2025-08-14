AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Milletvekili Ahlatcı, ziyarette sağlık yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

Yeni Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Milletvekili Ahlatcı, 730 milyon TL yatırım bedeliyle yükselen hastanede yüzde 80 fiziksel ilerleme sağlamadığını duyurdu.

Hastaneyle ilgili yeni bir gelişmeyi de paylaşan Ahlatcı, ana binanın yıkımı için Sağlık Bakanlığı’ndan karar çıktığını aktardı.

Ana binanın yerine yapılacak olan binanın da proje çalışmalarının bitmek üzere olduğunu söyleyen Ahlatcı, “2026 yılında tamamen bitirerek, bu modern hastaneyi milletimizin hizmetine açacağız” dedi.