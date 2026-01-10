Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı'ınca sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında öğrencilere bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi. 12 merkez köy ilkokulu, 9 merkez köy ortaokulu ile Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı binasında ihtiyaç sahibi öğrencilere kış şartlarında kullanmaları için bot ve mont desteği sağlandı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Öğrencilerimizin eğitim hayatlarınına daha sağlıklı ve güvenli şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projesi, dayanışma ve yardımlaşma kültürümüzün bir yansıması olmuştur.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı olarak; milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve güçlü nesillerin yetişmesine katkı sunmayı temel görevlerimizden biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, özellikle köy okullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kampanyamıza desteğini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz."