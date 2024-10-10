Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret ettiler.

Türkiye Karadağ milli maçı için Samsun’a giden İsmail Dilber ve beraberinde Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun TÜFAD Başkanı Hakkı Bayrak ile Çorum TÜFAD başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Karaca, Yaşar Kabakçı, Hüseyin Eğer, Sadık Tahir Bıyıkoğlu ile Eski TÜFAD Başkanı Nihat Armutcu katıldı.

Çorum FK Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer Özkul, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli ile kulüp müdürü Özgür Yıldırım ziyarette hazır bulundu.

Tesisleri gezen İsmail Dilber çok beğendiğini belirterek Çorum FK’ya bundan sonraki maçlarında başarılar dileğinde bulundu.

Ziyaret sonunda ise İsmail Dilber’e Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer Özkul ve Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli tarafından ismi yazılı Çorum FK forması hediye edildi.