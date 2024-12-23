Samsun’da yapılan Taekwondo Kuşak Sınavına katılan Bekir Aksoy İlkokulu Taekwondo takımının 34 sporcuda başarılı olarak bir üst kuşağa yükseldiler.

Samsun Canik İlçe Spor Salonu’nda düzenlenen ve bölgedeki illerden 650’ye yakın sporcunun katıldığı Siyah Kuşak Poom sınavına Bekir Aksoy İlkokulu Taekwondo takımı antrenör Halil Özduran yönetiminde 34 sporcu ile katıldı.Yaklaşık 2,5 lıl önce bu spora başlayan sporcuların büyük eemek ve gayret göstererek siyah kuşak olmaya hak kazandıklarını belirten antrenör Halil Özduran sporcularını ve onların yanında olan ailelerine teşekkür etti.

Dan sınavına katılarak başarılı olan sporcular bayanlarda: Beyza Çifçi, Eda Nur Demir, Gülbeniz Berra Atan, Ceylin Naz Kahraman. Cevriye Naz Kahraman. Erva Karaoğlan, Z. Zümra Karapapak, Yağmur Hardal, Yağmur Tahtacı, Elif Sena Yıldızhan, Irmak Fındık, Rana Akkuş, Reyyan Rana Çalışkan, Eslem Elif Uyav, Gül Berra Taş, T. Belinay Eraltay, Ecrin Buğlem Geldi, Zeynep Koç, Elif Erva Kesgin, Zeynep Uslu, Elif Mutlu.

Erkeklerde: Abdullah Özbaydemir, Eren Erden,Engin Buğra Ateş, Ensar Yılmaz, Musab Yılmaz, İsa Uğur Ateş, Talha Ömer Şen, Turgay Öztürk, Uygur Çürük, Osman Efe Çaylak, Y. Talha Kurşuncu, Yusuf Topçu ve M. İsa Kahraman.