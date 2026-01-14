Dodurga'da güz dönemi Voleybol turnuvasında şampiyonluğu İlçe Jandarma Komutanlığı takımı kazandı.

Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve yedi takımın mücadele ettiği Güz Dönemi Voleybol Turnuvası'nda İllçe Jandarma Komutanlığı şampiyon oldu.

Dodurga Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Milli Eğitim Gücü, Filenin Sağlıkçıları, Team 1881, Umut Pide ve NEW Tekstil takımları katıldı.

Turnuvanın finalinde Team 1881'i yenen İlçe Jandarma Komutanlığı birinci oldu. New Tekstil'i yenen Filenin Sağlıkçıları ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram tarafından verildi.