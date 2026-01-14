Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre miktarına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayı fitresini 240 TL olarak açıkladığını belirten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, “Bu rakam, ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir dönemde, halkın aklıyla açıkça alay etmektir. Bu karar, ne vicdana sığar ne de bugünün Türkiye’sinin gerçekleriyle örtüşür. Bugün Türkiye’de en basit bir lokantada bile bir öğün yemek 200–250 TL’den aşağı değildir. Bu hesaba göre:

1 kişinin bir öğünü: 240 TL, 1 kişinin bir günü: 720 TL, 1 kişinin bir ayı: 21.600 TL,

4 kişilik bir ailenin sadece mutfağı: 86.400 TL. Şimdi buradan açıkça soruyoruz:

Bir öğün 240 TL iken, bir insanın günlük ihtiyacını temsil etmesi gereken fitre nasıl 240 TL olur? Yoksulluk bu ülkede bu kadar yakıcıyken, bu rakam kime, neye göre belirlenmiştir? Sarayların, makam sofralarının menüsüne mi bakıldı, yoksa emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin mutfağına mı? Maliye Bakanlığı “enflasyon düştü” masalları anlatırken, Diyanet 240 TL fitre açıklayarak bu masala dini kılıf mı hazırlamaktadır? Bugün Maliye’nin rakamlarıyla Diyanet’in fitresi bir kez daha halkın sofrasıyla çarpışmıştır. Fitre, yoksulu doyurmak içindir. Fitre, açın halinden anlamak içindir.

Fitre, vicdan muhasebesidir. Ama açıklanan bu rakam, yoksulu doyurmayı bırakın, bir tas çorbaya bile denk düşmemektedir. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu fitre miktarı, yoksulluğu hafifletmek için değil, yoksulluğu gizlemek için belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı ve siyasi iktidarı; rakam oyunlarını bırakmaya, halkın mutfağına inmeye, pazara çıkmaya, emeklinin tenceresine bakmaya davet ediyoruz. Bu ülkenin insanı sadaka hesabıyla değil, insanca yaşam ölçüsüyle değerlendirilmelidir. 240 TL fitre, açlığın resmileştirilmesidir. Kabul etmiyoruz” dedi.