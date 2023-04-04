Bankacılık krizi endişelerinin rahatlaması ile birlikte küresel piyasalarda pozitif ayrışma gözlenirken yurtiçinde negatif bir görünüm gerçekleşiyor.

Bu hafta döviz tarafında hareketlilik yüksekti. Kurda 2022 Temmuz ayından beri yataya yakın sınırlı yükselişlerin yaşandığını görmüştük. Özellikle deprem sonrası ve yaklaşan seçim atmosferinin yarattığı siyasi gerilim TL'nin dolar karşısında son dönemde sınırlı da olsa değer kaybetmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 19TL seviyesinde başlangıç gerçekleştiren kur, sonrasında bu seviyeye yerleşti ve kademeli olarak da yükselişlerine devam etti. Son olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü 19,20TL seviyesi ile yeni tarihi zirvesini de test etmiş oldu. Kur Korumalı Mevduat ve Liralaşma Stratejileri ile Türk Lirası'nın desteklendiği bu dönemde yükselişlerin yatay fiyatlama sonrasında gerçekleşmesi dövize olan talebi artırma olasılığını beraberinde getirdi. Aralık ayında döviz kurlarındaki yükselişleri sınırlandırmak ve kontrol altında tutabilmek adına KKM'de bankalar için üst faiz sınırı TCMB politika faizi +300 puan olarak belirlenmişti. Merkez Bankası son olarak Kur Korumalı Mevduatın daha cazip hale getirilmesi adına şirketler için faiz üst sınırı olmayan TL cinsi yeni bir KKM ürünü devreye aldı. Hazine de bireyseller için TL cinsi KKM'de faiz üst sınırını kaldırdı. ''İstikrarlı TL'' olarak tanımlanan kur politikası sürecinde mevcut politikalarla yabancı paradan TL'ye geçişler ve TL mevduat hacminin artması, döviz talebinin azaltılması ve ülkeye döviz girişinin sağlanması hedefleniyor. Kur geçtiğimiz ay %1,54 oranında yükselirken, Euro ise Dolar karşısında güçlü bir performans sergiledi. EuroDolar paritesi bu ay %2,5'e yakın prim kazanmış oldu.



Özellikle bankacılık krizinin ABD'de başlamasından sonra dolar para birimleri karşısında değer kaybetmiş ve dolar endeksi geri çekilmişti. Bu gelişmelerden sonra paritede yukarı ataklar takip edildi. Geçtiğimiz hafta başında 1,0800 seviyelerine yakın fiyatlama gören parite hafta içerisinde 1,0900 seviyelerini aşan ataklarından sonra en yüksek 1,0926 seviyesini test etti ve sonra nispeten geri çekildi. Küresel piyasalarda hakim olan bankacılık sistemindeki endişeler hafifleyince geri çekilen parite 1,0800 üzerinde tutunmayı başardı. Paritedeki yükselişten destek alan EuroTL çaprazı ise 21TL seviyesini görerek zirvesini yenilemiş oldu. Euro Bölgesi'nde haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında enflasyon verisinin açıklanması yer aldı. Açıklanan verilere göre; yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 8,5'ten yüzde 6,9'a geriledi. Yıllık bazda enflasyonda gerileme kaydedilirken aylık bazda artış görüldü. Şubat'ta aylık yüzde 0,8 artış gösteren enflasyon Mart'ta yüzde 0,9 olarak açıklandı ve bu artış Ekim ayından sonraki en yüksek artış oldu. Artışta en büyük etki gıda tarafında yaşanırken enerji oranı ise düşüş gösterdi. ABD tarafında ise haftanın öne çıkan verisi 2022 yılının son çeyreğine dair büyüme verisi oldu. Açıklanan veriler sonrasında yılın son çeyreğinde büyüme yüzde 2,6 olarak bir önceki okumanın altında kaldı. ABD'de son 41 yılın en yüksek enflasyonunun yaşanması büyüme önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor.



Altın tarafında ise özellikle bankacılık krizi etkisi ile geçen yıl kenarda unutulan, güvenli liman olarak geçmiş dönemlerde öne çıkan altının tercih edilmesi ile birlikte, merkez bankalarının da son dönemde taleplerinin arttığı ve altının portföylerde tekrar yerini aldığı bir dönem yaşanıyor. Ons altın krizin etkisi ile birlikte 2000 dolar seviyesinin tekrar üzerine çıkmayı başarmıştı. Endişelerin hafiflemesi ile birlikte geri çekilen ons altında uzun vadede daha önce test ettiği 2065 dolar seviyeleri takip edilirken, kısa vadede 1950-2000 dolar aralığı fiyatlamaların devamı için takip ediliyor. Yurtiçinde altın fiyatlarına baktığımızda ise kurun etkisi uzun zamandır yatay bir izlenim gösterirken ve dövizin aşağı gelme potansiyeli sınırlı kalırken ons altının yükselen grafiğinin etkisi ile gram altın da 1200TL seviyelerinin üzerini tekrar test etti. Nitekim ons altında yükselişler gram altın tarafında tarihi zirvelerin tazelenmesini sağladı ve 1225TL seviyelerinde fiyatlamalar kaydedildi. Ons ile birlikte nispeten geri çekilen gram altın yatırımcıların portföylerine ekleyebilmeleri için potansiyel oluşturmaya devam ediyor.



Borsa İstanbul tarafında ise zaman zaman aşağı zaman zaman yukarı yönlü endeks hareketleri ile birlikte karışık bir seyir izleniyor. Yön arayışlarının devam ettiği, özellikle yatırımcı sayısının zirveleri gördüğü bu dönemde işlem hacimlerinin hala sınırlı kaldığını görüyoruz. Deprem sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı önlemler ile birlikte endekste 5500 puan seviyelerini gören Borsa İstanbul'da 4800 seviyelerinin altına kadar geri çekilmeler söz konusu iken 5000 puan seviyesinde dengede kalma çabalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta SPK tarafından halka arzlarda uygulanacak yeni düzenlemeler getirildi. Karara göre piyasa değeri 750 milyon TL ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanacağı duyuruldu. Piyasa değeri 750 milyon TL üzeri olan halka arzlarda ise borsa dışında talep toplama yöntemi kullanılması durumda ise bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara oransal dağıtım yöntemi yerine eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Son 2 yıldır halka arzların sayısındaki artış ve 2023 yılı içerisinde yeni halka arz taleplerinin olduğunu göz önüne alırsak alınan karar neticesinde ilk halka arzlarda eşit dağıtım ile birlikte daha fazla yatırımcıya daha fazla oranda katılım yapma şansı sağlanacak. Alınan bu karar ile halka arzların tabana yayılması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve bireysel yatırımcıların eşitlenmesi amaçlanıyor. Borsa İstanbul'da bankacılık, holdingler, temettü ve sermaye artırımları beklentilerinin olduğu şirketlerin ön planda kaldığını görüyoruz.