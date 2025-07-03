Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanı Dr. Nurullah Çorakyer hayatını kaybetti.

YARIN UZMANLIK SINAVINA GİRECEKTİ

Edinilen bilgiye göre, aslen Kargı'lı olan Dr. Nurullah Çorakyer 4 gün önce izne ayrılarak uzmanlık sınavları için ailesinin de ikamet ettiği İstanbul'a gitti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Dr. Çorakyer, dün gece 02.00 civarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç doktorun vefatı meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Çorakyer'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben İstanbul Kavacık Yıldırım Beyazıt Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

SİNAN ZEHİR'DEN TAZİYE MESAJI

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de Çorakyer'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Sinan Zehir mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşımızın aramızdan ayrılışı hepimizi derinden sarmıştır. Fedakarca yürüttüğü görevini her zaman özveriyle yerine getiren Dr. Nurullah Çorakyer'i daima saygı ve minnetle anacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Hakimiyet, Dr. Nurullah Çorakyer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.